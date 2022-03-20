Cumhurbaşkanı Tatar, Taekwondo Judo Karate Federasyonu Etkinliğine Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Taekwondo Judo Karate Federasyonu’nun 45. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğine katılarak, başarılı sporculara ödül verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar etkinlikteki konuşmasında, federasyonu yürüttüğü çalışmalardan dolayı kutladı.

Uluslararası alanda Kıbrıs Türklerini temsil eden sporcuları ve ailelerini de tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, ambargolara rağmen Kıbrıs Türk genç sporcuların başarılar elde etmesinin önemini belirtti.

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20/03/2022 15:09