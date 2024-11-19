Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kaleme alınan “Bu acı hiç bitmez” isimli kitap yayımlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kaleme alınan, 6 Şubat Depremi sonrası süreci konu alan “Bu acı hiç bitmez” isimli kitap yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni kabul ve kitabı takdim etti.

Türkiye’nin doğusunda 6 Şubat 2023’te yaşanan depremde yaşamını yitiren “Şampiyon Meleklerin” her zaman Kıbrıs türkünün kalbine yaşayacağını belirten Tatar, “İSİAS ortak davamız, acımız hepimizin acısıdır. Şampiyon Melekleri hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat Depremi ve sonrası yaşananları konu alan “Bu acı hiç dinmez” isimli kitap Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kaleminden, Aydın Akkurt, Gökhan Güler ve Mustafa Haşim Altan tarafından hazırlandı.

Tatar, kitabın, Şampiyon Meleklere, öğretmenlere, antrenörlere, vatandaşlara ve halen büyük acılar yaşayan ailelerine ithaf edildiğini belirtti.

Tatar, izolasyonlar altındaki Kıbrıs Türklerinin, Adıyaman’da bir şampiyonaya KKTC’yi temsil etmek üzere bulunan Şampiyon Melekleri, şiddetli bir deprem sonucu kaybetmekten dolayı büyük acı çektiğini ve bu acının hiç dinmeyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Halkımızın mücadelesi ve şampiyonlarımızın kaybına Kıbrıs Türk halkının nasıl sahip çıktığı dünyaya mesajımızdır” dedi.

Kıbrıs Türk halkının Şampiyon Meleklerin kaybı sonrası kenetlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Tüm Kıbrıs Türk halkı sizinle bu mücadeleyi birlikte yürütmektedir” dedi.

Şampiyon Meleklerin ailelerine bir kez daha sabırlar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği olarak yürütülen anlamlı çalışmaların önemine değindi.

Kitap, Şubat 2023’te Türkiye’de meydana gelen depremin ardından KKTC’de yaşanan acılar, oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Deprem Kriz Masası ile hükümetin çalışmaları ve gelişmeleri içermektedir.