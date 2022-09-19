Cumhurbaşkanı Tatar, TASC yemeğine katıldı

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19/09/2022

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Cumhurbaşkanı Tatar, TASC yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin (TASC) düzenlediği gece etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York temasları kapsamında TASC tarafından Rockefeller Center Plaza’da düzenlenen TASC Annual Gala Dinner etkinliğine katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın da katıldığı yemekte, Türkiye Cumhuriyeti’nden bazı bakanlar, ABD’nin değişik eyaletlerinden gelen Türk ve yabancı toplum üyeleriyle üst düzey yetkililer de yer aldı.

 

19/09/2022 11:57
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TAGS: Tatar, TASC yemeği, kktc, yerel haber
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