Cumhurbaşkanı Tatar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde konuşma yapan Akar, dünden beri çeşitli temaslar yaptıklarını dile getirerek, “Gayet güzel ilişkiler, gayet güzel gelişmeler… Bunlardan dolayı da mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de herhangi bir kişi veya birimin göreve başlaması halinde ilk yurtdışı ziyaretini Kıbrıs ve Azerbaycan’a yapma adetleri olduğunu anlatan Akar, bu çerçevede bu ziyareti yapmaktan gururlu olduklarını kaydetti.

Akar, ziyaretin buraya verdikleri önemin anlaşılması açısından da önemli olduğunu kaydetti.

“Kıbrıs meselesi bizim milli davamız, milli meselemizdir. Burada bizim hiç ayrımız gayrımız yok. Biz elbirliğiyle, güç birliğiyle buradaki Kıbrıslı kardeşlerimizle bir ve beraber tek yürek, tek yumruk olarak Türkiye ile beraber çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diyen Akar, Kıbrıslı kardeşlerinin bir taraftan güvenliği, bir taraftan da refahı için gerekeni yapmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Adadaki gelişmeleri gördüklerinde çok sevindiklerini, sıkıntı olması halinde de üzüldüklerini dile getiren Akar, temennilerinin artan tempoda gelişen ve değişen çağın gerekliliklerine uymak olduğunu kaydetti.

Geçmişten bugüne birçok sorunların çözüldüğüne dikkat çeken Akar, bundan sonra da tek yürek ve tek yumruk olarak yapılacak çalışmalarla ileriki dönemde de olabilecek problemleri çözmek suretiyle Kıbrıslı kardeşlerinin güvenliğini ve refahını en üst seviyede tutmak için çalışacaklarını belirtti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, Kıbrıs Türkü'nün, Anavatan Türkiye’den her heyet geldiğinde mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin milli savunma başarılarının önemine dikkat çeken Tatar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de güçlü bir devlet ve ayni zamanda garantör bir devlet olduğunu kaydetti.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar görüşmesine de değinen Tatar, Holguin’in Güney Kıbrıs ve Avrupa Birliği ile görüştüğünü fakat terazinin diğer tarafındaki Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız zannetmemeleri gerektiğini belirtti.

“Bizim arkamızda koskocaman ve sadece 60 km uzaklıkta Anavatanımız Türkiye Cumhuriyetimiz vardı.” ifadelerini kullanan Tatar, teraziye bakıldığında dengeler bakılmasının faydalı olacağını Holguin'e söylediğini kaydetti.

Burada üç yıldan beri yürüttükleri siyasetin Türkiye’nin de tam desteğiyle egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü olduğunu dile getiren Tatar, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş anlaşmalarından kaynaklanan hakları anlattı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasında Kıbrıs Türk halkının kurucu bir ortak olduğunu kaydeden Tatar, Kıbrıslı Türklerin Osmanlı devletinin torunları olarak Kıbrıs’ın esas sahipleri olduğunu dile getirdi ve İngiliz döneminde birtakım oyunlar oynandığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nden TC Cumhurbaşkanı talimatlarıyla Anamur’dan adaya su geldiğini ve kesintisiz aktığını dile getiren Tatar, şu anda da Türkiye’den adaya kabloyla elektrik getirilme planı yapıldığını söyledi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünde egemen eşitlik yani iki devletin işbirliğinde bir anlaşma olabilmesi ve Türk askerinin caydırıcı güç olarak burada olmasının sürdürülmesinin herkesin milli menfaati ve ulusal çıkarlarının gereği olduğunu kaydetti. Tatar, bunlardan asla geri adım atmalarının söz konusu olmadığını belirtti.

Komisyon olarak yerinde incelemeler yapmalarının kıymetli olduğunu dile getiren Tatar, komisyon başkanı ve yetkililerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.