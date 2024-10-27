Cumhurbaşkanı Tatar, TC Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da bir araya geldi.

TC Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabı tarafından yapılan paylaşımda, Hakan Fidan ile Ersin Tatar'ın bir araya geldiği bildirildi.

ANKARA'DA GÖRÜŞTÜLER

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bakanımız Hakan Fidan, Ankara’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile bir araya geldi."