Cumhurbaşkanı Tatar, TC Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü

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27/10/2024

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Cumhurbaşkanı Tatar, TC Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da bir araya geldi.

TC Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabı tarafından yapılan paylaşımda, Hakan Fidan ile Ersin Tatar'ın bir araya geldiği bildirildi.

ANKARA'DA GÖRÜŞTÜLER

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bakanımız Hakan Fidan, Ankara’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile bir araya geldi."

27/10/2024 16:15
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