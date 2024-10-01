Cumhurbaşkanı Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Serim’i ve yeni atanan müşavirleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’i ve yeni atanan müşavirleri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabuldeki konuşmasında, göreve yeni başlayan müşavirlere başarılar diledi.

Doğu Akdeniz’de meydana gelen rahatsız edici gelişmelerin halkın güvenliğinin önemini daha da ortaya çıkardığına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC olarak Anavatan Türkiye ile iş birliği içinde hava sahasında, Mavi Vatan’da güvenlik konularında istişare içinde olduklarını belirtti.

Doğru makamlardaki doğru kişilerle bu irtibatı sürdürmenin önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, düzensiz göç konusunda denetim ve güvenliğin önemine ve KKTC’nin güvenliği ve huzuru bakımından Türkiye Cumhuriyeti’nin önemine vurgu yaptı.