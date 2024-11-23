Cumhurbaşkanı Tatar, TC Varşova Büyükelçisi Denktaş’ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunduğu Polonya’nın başkenti Varşova’da Türkiye’nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, "Varşova'yı ziyaret etmemin nedenlerinden biri de, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın torunu olan Polonya Büyükelçisi Denktaş'a saygılarımı iletmektir” dedi.

Tatar, Büyükelçi Denktaş’ın, 2001 yılında Türk Dışişleri Bakanlığı NATO ve Batı Avrupa Birliği İşleri Dairesi'nde başladığı diplomatik kariyerinde birçok görevde bulunarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin en tanınmış ve örnek diplomatlarından biri olmayı başardığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Bükreş, Washington DC, Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği'nde Birinci Müsteşar olarak farklı görevlerde bulunan Denktaş’ın, 2018 yılında Daimi Temsilci Yardımcılığı görevine terfi ettiğini, hem Türkiye Cumhuriyeti'ne, hem de vatanı KKTC'ye başarılı hizmetleri bulunduğunu söyledi.

Türkiye’nin Varşova Büyükelçi Rauf Alp Denktaş da, hem mesleki anlamda, hem de Kıbrıs Türk kökenli biri olarak KKTC Cumhurbaşkanını ağırlamanın büyük bir onur olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Denktaş'tan, hem NATO, hem de AB üyesi olan Polonya'nın başkenti Varşova'daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin tarihçesi ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Görüşmede, Kıbrıs sorunu ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.