Cumhurbaşkanı Tatar, TC Varşova Büyükelçisi Denktaş’ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş’ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Varşova’daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde yer alan resepsiyona, çok sayıda Türk ve Kıbrıslı Türk iş insanı katıldı.

-Tatar

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Varşova’daki iş insanlarına selamlarını ileterek, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın torunu olan Varşova’daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş’a misafirperverliği için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Kurucu Cumhurbaşkanımızı saygıyla anıyoruz.” dedi.

Varşova’da Polonyalı turizm yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle konuştu:

“Dünyanın neresinde olursak olalım, gönlümüz bir atıyor. Londra, Sidney, Melbourne, New York ve Berlin gibi şehirlerde de iş insanlarımızla bir araya geldim. Farklı sektörlerdeki birliğiniz ve başarılarınız, sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de gücüdür.”

Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanlarını KKTC’yi ziyaret etmeye ve turizm, yükseköğrenim, inşaat ve tarım sektörlerinde önemli gelişmeler sağlayan ülkeye yatırım yapmayı değerlendirmeye davet ederek, “Bizlere uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyona rağmen, bu alanlarda çok büyük adımlar attık.” dedi.

Kıbrıs’ta gerçekçi ve sürdürülebilir bir çözüm için iki devletli çözüm önerisi sunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu vizyonun, Türkiye Cumhuriyeti tarafından da desteklendiğini, 50 yılı aşkın bir süredir yürütülen federal temele dayalı müzakerelerin ise artık tükendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletlerin 77, 78 ve 79. Genel Kurulu toplantılarında yaptığı konuşmalarda, dünya devletlerinin KKTC’yi resmi olarak tanıması ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların son bulması yönünde yaptığı çağrının önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca iş insanlarına zaman ayırıp resepsiyona katıldıkları için teşekkür etti.

-Denktaş

Türkiye Cumhuriyeti’nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş da, Cumhurbaşkanı Tatar’a Varşova’daki turizm yetkilileri ve basın mensuplarıyla yaptığı görüşmeler ardından, Türk ve Kıbrıslı Türk iş dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelmesinden ötürü teşekkür etti.

Büyükelçi Denktaş şöyle konuştu:

“Dün, büyük liderliğine hayran olduğum Cumhurbaşkanı Tatar, bana dedem Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş ile birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafını hediye etti. Fotoğraf, 30 yıl önce imzalanmış ve benim için çok değerli, duygusal bir anıdır. Fotoğrafı hemen duvarda asıp sergiledim”.