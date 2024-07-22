Cumhurbaşkanı Tatar, TCG ANADOLU gemisini ziyaret etti

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22/07/2024

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Cumhurbaşkanı Tatar, TCG ANADOLU gemisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyet, TCG ANADOLU gemisini ve gemideki gazileri ziyaret etti.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Tatar,  Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyet, TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisini ve gemide bulunan gazileri ziyaret etti.

 Cumhurbaşkanı Tatar'a, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız eşlik etti.

22/07/2024 18:14
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