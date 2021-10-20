Cumhurbaşkanı Tatar, TDP, YDP ve DP ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasının ardından yeni bir hükümet kurulup kurulamayacağını değerlendirmek üzere siyasi partilerle görüşmelerini bugün de sürdürdü. Cumhurbaşkanı Tatar, sırasıyla Toplumcu Demokrasi Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi temsilcileriyle bir araya geldi.

Özyiğit:Bir an önce seçim tarihi netleşmeli

Özyiğit görüşme sonrası yaptığı açıklamada, azınlık hükümetinin geçen hafta istifa ettiğini ve görevi Cumhurbaşkanı’na iade ettiğini anımsatarak, Anayasa gereği hükümetin görevde olduğunu ancak ülkede uzun zamandır halkın sorunlarına karşı gerekli duyarlılığı göstermeyen bir hükümet olması nedeniyle bu noktaya gelindiğini söyledi. Özyiğit, Cumhurbaşkanı’na görüşlerini söylediklerini, bir an önce seçim tarihinin netleşmesi ve ülkenin partizanlıktan uzak bir ortamda seçime götürülmesi gerektiğini belirtti. Bir hükümet kurulma şansı yoksa Cumhurbaşkanı’nın bunu görüşmeler sonrası netleştireceğini kaydeden Özyiğit, o zaman da bir seçim tarihi belirleyip seçime gitmenin formülünün aranması gerektiğini dile getirdi. Özyiğit, beklentilerinin en uygun zamanda ve en sağlıklı zeminde seçime gidilmesi olduğuna da işaret etti. Seçim tarihi konusunda bir sıkıntıları olmadığını da ifade eden Özyiğit, herkesin üzerinde uzlaşacağı bir tarihte buluşmaktan yana olduklarını söyledi. Özyiğit, önceden 6 Şubat tarihine ilişkin bir uzlaşı olduğunu ancak, Meclis’teki başkanlık Divanı toplantısında UBP’nin bir tarih vermediğini dile getirerek, daha önce ortaya atılan 26 Aralık önerisinin hala geçerli olması durumunda ise burada uzlaşılmasından yana olduklarını vurguladı.

Ataoğlu: Elimizi her zaman taşın altına koyduk

Görüşme sonrası açıklama yapan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Başbakan’ın hükümetin istifasını sunması sonrası oluşan süreç doğrultusunda Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştüklerini ve kendi görüşlerini de Cumhurbaşkanı ile paylaştıklarını söyledi. Hükümetin kurulması sürecinde her zaman ellerini taşın altına koyma gayretinde olduklarını ve hükümette yer aldıklarını anımsatan Ataoğlu, geçen zamanda hükümetin istifasının söz konusu olduğunu, ancak Demokrat Parti’nin görüşlerinde bir değişiklik olmadığını belirtti. Ataoğlu, son zamanlarda sağlık ve ülkedeki ekonomik duruma rağmen bir seçimin söz konusu olması durumunda DP’nin en erken zamanda bir seçim olmasından yana olduğunu kaydetti. 26 Aralık tarihini de DP’nin verdiğini söyleyen Ataoğlu, bu konudaki görüşlerinin değişmediğini ifade etti

Arıklı:Bu süreci daha fazla uzatmanın anlamı yok

Görüşmenin ardından açıklama yapan YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı bu süreci daha fazla uzatmanın anlamı olmadığını belirtti, 26 Aralık’ta seçimi işaret etti… Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın erken bir sürede erken seçim tarihini açıklaması gerektiğini söyledi…

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20/10/2021 13:15