Cumhurbaşkanı Tatar, TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi’ne katılıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan’daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi’ne katılıyor.

Cumhurbaşkanlığında yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgız Cumhuriyeti’nin başkenti Bişkek’te gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi’ne katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden dün akşam ayrılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan’a vardı.

Tatar’ın katılacağı zirve, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un ev sahipliğinde “Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik” sloganıyla yarın düzenlenecek.

Gündem kapsamında ayrıca, Üye Devletler ve Gözlemciler arasında çeşitli alanlarda çok taraflı iş birliğine odaklanarak, bölge ve ötesindeki siyasi ve ekonomik gelişmelere ilişkin tartışmalar da yer alacak.