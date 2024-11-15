Cumhurbaşkanı Tatar tebrik kabul etti

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15/11/2024

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Cumhurbaşkanı Tatar tebrik kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan tebriğe, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ,  Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serin, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar, milletvekilleri, askerî erkan, Türkiye ana muhalefet partisi CHP Genel  Başkanı Özgür Özel, konuk heyetler, muharip dernekler, parti başkanları dernek, kurum, kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuklara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

15/11/2024 10:02
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TAGS: ersin tatar, haber, kktc
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