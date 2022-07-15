Cumhurbaşkanı Tatar: Tehlikeli bir süreçten geçildi

Türkiye’de 15 Temmuz 2016'da meydana gelen darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümü çerçevesinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016’da FETÖ terör örgütünün sinsi ve dış güçler tarafından desteklenen ve yönetilen darbe girişimiyle anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ni karıştırmak, milli iradeye darbe vurulmak istendiğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının da güvenliğini etkileyecek tehlikeli bir süreçten geçildiğini kaydetti.

Türkiye’nin güvenliği için o günden bugüne tedbirler alındığını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının da barış, huzur ve güvenliği için tedbirlerin çok önemli olduğunu söyledi.

-“Çok dikkatli olunmalı”

FETÖ terör örgütüne karşı KKTC makamlarının da tedbir aldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, dış güçlerin çalışmalarının devam edebileceği endişesiyle çok dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Bugün şehitlerin anılmasının yanı sıra zaferin de sevincini paylaştıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin güvenlik güçleri ve kuvvetlerinin cesur ve dahiyane çalışmaları ile darbe girişiminin bastırılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tekrar güvenliğe kavuşturulmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütü başarılı olsaydı Kıbrıs’taki Türk askerinin Mersin’e çekilmesi gibi haberler geldiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Güney Kıbrıs’tan da, ‘keşke darbe başarılı olsaydı da biz bayrağımızı Girne’de semalara çekseydik’ diye açıklamalar vardı” şeklinde konuştu. Tatar, “Çok büyük bir tehlikeyi atlatmanın mutluluğu içerisindeyiz” vurgusu yaptı.

-“15 Temmuz Kıbrıs için de çok önemli bir tarih”

15 Temmuz’un Kıbrıs için de çok önemli bir tarih olduğunu kaydeden Tatar, 15 Temmuz 1974’te Rum-Yunan ikilisinin, Yunanistan’daki cunta ve EOKA iş birlikçilerinin darbesiyle Akdeniz’de ikinci Helen Cumhuriyeti’nin ilan edilmek istendiğini belirtti. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklı hakkı ile 20 Temmuz’da Mehmetçiğin adaya adım attığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “O günden bugüne Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığı, özgürlüğü ve hürriyeti içerisinde yaşamaya devam ediyor” dedi.

Tatar, Türkiye’de ve Kıbrıs’ta hakkı, hukuku, gelecekle ilgili planları ve umutları darbelemek için yapılan sinsi çalışmaları asla unutmayacaklarını vurgularak şehitlere rahmet diledi.

Güçlü Türkiye Cumhuriyeti ile Doğu Akdeniz’de KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının barışı, huzuru ve esenliği için yapılan çalışmaları kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, gazilere ve Türkiye halkına selamlarını iletti.

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15/07/2022 12:46