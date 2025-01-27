Cumhurbaşkanı Tatar: “TeknoFest artık ülkemizde, gençlerimiz için eşsiz bir fırsat!”

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27/01/2025

Cumhurbaşkanı Tatar: “TeknoFest artık ülkemizde, gençlerimiz için eşsiz bir fırsat!”

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gençlere yönelik önemli bir çağrıda bulunarak, Türkiye’de birçok gencin kariyerine yön veren TeknoFest’in bu yıl Kıbrıs’ta düzenleneceğini duyurdu. Tatar, teknolojiye ilgi duyan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine projelerini hazırlayıp bu eşsiz fırsatı değerlendirmeleri için çağrıda bulundu.

"TeknoFest, teknolojiyi seven ve projeleriyle fark yaratmak isteyen gençlerimiz için büyük bir olanak. Bu imkanı kaçırmayın!" diyen Tatar, organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan T3 Vakfı ve Bayraktar ailesine de teşekkürlerini iletti.

 

 

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TAGS: ersin tatar, haber, kıbrıs
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