Cumhurbaşkanı Tatar, Tekvando Milli Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Afrika’da gerçekleştirilen Park Jung Tae Uluslararası Tekvando Müsabakaları’nda genel klasmanda takım olarak ikincilik, gençler kategorisinde de şampiyonluk elde eden KKTC Tekvando Milli Takımı sporcuları ile müsabakalarda görev alan hakemleri kabul ederek, kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, elde edilen başarının ekip ruhu ve disiplin sonucu olduğunu vurgulayarak, sporcuların başarısının ülke adına gurur verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sporcuların, bayrağıyla ülkesini temsil etmesinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması adına önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Spor alanında emek ve disiplinle başarı elde edildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu başarıda emeği geçen antrenörünü, ailesini ve destekçilerini gönülden kutlayarak, bu bağlamda milli sporcuların başarılarının devamını diledi.