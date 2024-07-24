Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarını tamamlayarak adaya döndü

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24/07/2024

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Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarını tamamlayarak adaya döndü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı nedeniyle düzenlenen etkinliklere katılmak için gittiği İstanbul'da temaslarını tamamlayarak adaya döndü.

Tatar ve eşi Sibel Tatar, Ercan Havalimanı’nda Cumhurbaşkanlığı yetkileri tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Tatar, 2 günlük programı kapsamında, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi tarafından KKTC İstanbul Başkonsolosluğu himayelerinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Tatar, İstanbul Üniversitesi’nde yapılan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılında Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu’na ve İstanbul Topkapı Üniversitesi'ndeki “Kıbrıs Türklüğünün Damgası: Kıbrıs Barış Harekatı” etkinliğine katılarak konuşma yaptı. İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde, ayrıca, Cumhurbaşkanı Tatar’a fahri doktora ünvanı takdim edildi.

Programı kapsamında Turkuvaz Medya Grubu’nu da ziyaret ederek, televizyon programlarında değerlendirmelerde bulunan Tatar’a, Uluslararası Diplomatlar Birliği tarafından “onursal başkanlık” sertifikası da verildi.

24/07/2024 17:51
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarını tamamlayarak adaya döndü
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