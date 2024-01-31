Cumhurbaşkanı Tatar, Thalassaemia Derneği’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı

ads ads ads ads
31/01/2024

ads
Cumhurbaşkanı Tatar, Thalassaemia Derneği’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Thalassaemia Derneği’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resepsiyonda yaptığı konuşmada, derneğin kurulduğu günden itibaren büyük hizmetler verdiğini belirterek, thalassaemili bireylerin her zaman yanında olduğunu ve yol gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, derneğin thalassaemia konusunda yasal düzenlemelere vesile olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, hastalığın azaltılmasında derneğin yönlendirmeler yaptığını ifade etti.

Devletin thalassaemia konusunda büyük hassasiyet gösterdiğini ve alınan tedbirlerle, hastalığın azaldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, dernek kurulduğu günden bu yana görev alan tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerine saygılarını sundu.

31/01/2024 12:47
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: ersin tatar, haber, Thalassaemia Derneği
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.