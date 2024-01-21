Cumhurbaşkanı Tatar, Töre ve Üstel, Muhtarlar Derneği Dayanışma Yemeği’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen birliktelik ve dayanışma yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da gerçekleşen yemekte yaptığı konuşmada, muhtarlarla sürekli bir araya gelip bilgi alışverişinde bulunduğunu belirterek, yaptıkları çalışmalardan dolayı muhtarları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarlık maaşlarında iyileştirme yapılması, muhtarlık binalarının yapılması, geliştirilmesi ve muhtarlık hizmetlerinin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılması ve güçlendirilmesi için Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle çalışmaların sürdüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, müzakerelere eşit egemenlik ve iki eşit egemen devletin kabul edilmesiyle başlanacağını ifade etti.

Demokrasinin ilk basamağı olan ve seçimle göreve gelen muhtarların görüşlerinin önemli olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusunda muhtarların halkı bilgilendirmesini istedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ettiği noktaya gelmesi için işbirliği içinde çalışmaların sürmesi gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası camiaya, “Kıbrıs’ta, verdiği mücadeleyle bağımsız ve özgür olan Kıbrıs Türk halkının, devlet sahibi olduğu” mesajı verilmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bugüne kadar göreve gelen tüm muhtarları saygıyla andı, hayatta olmayanlara Allah’tan rahmet diledi.

-Yemeğe Meclis Başkanı Töre de katıldı

Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen dayanışma yemeğine Meclis Başkanı Töre de katıldı. Meclis Basın Birimi açıklamasına göre, Töre, konuşmasında, muhtarların 18 belediye başkanı ile birlikte yerel yönetimlerde görev ifa ettiğini kaydetti.

Töre, KKTC’nin ambargolar ve izolasyonlar altında olabileceğini ancak devletin birer temsilcisi konumundaki muhtarların en güçlü seviyede ülkeye sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

“KKTC’nin muhtarı olmak veya başka makamlarında görev almak şereftir” diyen Töre, bu topraklara hep birlikte can verilerek milli devletin kurulduğunu söyledi.

Töre, halkın sıkıntılarını en muhtarların bildiğini kaydederek devlet ile halk arasında muhtarların köprü olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, halka hizmetin muhtarlardan başlayarak devletin en üst kademesine kadar devam ettiğini dile getirdi.

Başbakan da katıldı

Başbakan Ünal Üstel, bakanlar ve diğer üst düzey yetkililerin de katıldığı yemekte, konuşmaların ardından Muhtarlar Derneği tarafından plaket takdimi yapıldı.