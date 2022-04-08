Cumhurbaşkanı Tatar, TRT Haber’e konuştu

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, TRT Haber’e açıklamalarda bulundu.

“Dünyadaki gelişmeler, bizim öngörümüzün ne kadar isabetli olduğunu gösterdi” diyen Tatar, “bu bağlamda bu yeni siyasetin tam arkasında duran ve cesaret veren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve millete” teşekkür etti.

Doğu Akdeniz’de asırlardır bu mücadeleyi verebilmenin hiç de kolay olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yarım asırdır hep federal temelde bir anlaşmanın konuşulduğunu kaydetti.

Tatar, özellikle Annan Planı sonrasında Kıbrıs Türkü’ne yapılan büyük haksızlıkların, uluslararası hukuka aldırmadan, garantör ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne danışılmadan Rum tarafının AB’ye alınmasının, dengeleri kendi lehine çevirdiğini ve bunun sonucunda da yeni siyasetin gündeme geldiğini söyledi.

“YENİ SİYASET KÖKLEŞMELİ”

“Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma olacaksa kuzeydeki devletin egemen devlet olarak kabul görmesi ve egemen devletin Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde ilişkilerimizin devam etmesi gerekir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, yeni siyasetin kökleşmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Bütün bu konuları, dün kendisini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’a ayrıntıları ve gerekçeleri ile aktardığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Ukrayna-Rusya savaşından sonra bir kez daha yeni siyasetin ne kadar anlamlı ve değerli olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Ukraynalılar hepimizin de gördüğü gibi yalnız kalmıştır. Ne AB ne de ABD, Ukraynalıların yanında olmamıştır. Birtakım eylemler ve ambargolarla Rusya’yı yıldırmaya çalışıyorlar fakat olan olmuştur” ifadelerini kullandı.

“KKTC BİR GERÇEKTİR”

Kıbrıs’ta güven, barış ve huzur içinde yaşayabilmek için Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün, Türk askerinin adada caydırıcı bir güç olarak bulunmasının, bölgedeki istikrarın korunması için de önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC bir gerçektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ın dün Rum tarafındaki görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Tatar’a hitap şekli üzerine tepki alması sonucunda artık uluslararası merkezlerde KKTC gerçeğinin daha da kabul gördüğünü ve Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa mutlaka bu denklem üzerinden olabileceğini vurguladı. Tatar, bu siyaseti, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile savunmanın ve yürütmenin ne kadar isabetli ve doğru bir süreç olduğuna dikkat çekti.

“YILLARDAN BERİDİR VERİLEN MÜCADELENİN MEYVELERİNİ TOPLAMAYA BAŞLIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasına şöyle devam etti:

“Bizim siyasetimiz doğru siyasettir ve yıllardan beridir verilen mücadelenin meyvelerini toplamaya başlıyoruz. Geçmişte Kıbrıs Türkü’ne yapılan haksızlıkları, katliamları, soykırımları bütün dünya bilmektedir. O zaman bütün bunlara BM seyirci kalmıştı. Karşımızdaki ırk, adayı bir Helen Adası’na dönüştürmek istiyor. Hâlâ daha bu düşünceleri değişmemiştir. Biz Rum-Yunan ikilisine karşı o dengeyi, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve Türk askerinin adadaki varlığı ile kurabiliriz”

ELEKTRİK KONUSU…

Türkiye Cumhuriyeti’nden elektrik gelmesi konusunda ise Cumhurbaşkanı Tatar, tek yolun, Kıbrıs Adası’nın kuzeyi ve güneyi de dahil olmak üzere bir kabloyla Türkiye Cumhuriyeti üzerinden enterkonnekte olarak Avrupa’ya bağlanması olduğunu söyledi.

Avrupa’nın bir merkez olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin şu anda AB’ye enterkonnekte olarak bağlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın güneşi en fazla gören ülkelerden biri olduğunu dile getirerek, solar enerjinin daha yaygın bir şekilde kullanılabilmesi için elektriğin kesintisiz, kaliteli ve çevreyi de koruyacak şekilde olması gerektiğinin altını çizdi.

“ENTERKONNEKTE PROJESİ ADANIN GELECEĞİ İÇİN EN BÜYÜK PROJELERDEN BİRİ”

Cumhurbaşkanı Tatar, böyle bir projeye onay verilirse Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu konuda gerekli adımı atacağını, bu projenin adanın geleceği için en büyük projelerden biri olduğunu kaydetti.

Projeyle hem iki halk arasındaki güven artırıcı önlemlerin daha anlamlı bir şekilde yer bulması hem de ülkedeki çeşitli sektörlerin önünün açılması için kesintisiz ve maliyeti daha düşük elektrik imkânı sağlanacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, akaryakıtla çalışan sistemin maliyetinin yüksek olduğunu belirtti.

Tatar, şu anda da kuzey ve güney arasında enterkonnekte bir sistemin mevcut olduğunu belirterek, “Eastmed Projesi” gibi Güney Kıbrıs’tan Yunanistan üzerine bağlanılmasının daha fazla maliyet gerektireceğine işaret etti.

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08/04/2022 18:06