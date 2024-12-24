Cumhurbaşkanı Tatar, Tugay Karakaş’ı kabul etti

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24/12/2024

Cumhurbaşkanı Tatar, Tugay Karakaş’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Yüzyılı Bilim İnsanı, Türkiye’nin İlk Uzay Mühendisi, TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) Uzay Mühendisi Tugay Karakaş’ı kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar, kabulde  yaptığı konuşmada, başarılarından dolayı Karakaş’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Tatar, böylesi önemli bir kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gösterdiği  ilginin çok önemli olduğunu belirterek, kendisine teşekkür etti.

Turgay Karakaş ise, Kıbrıs Türk halkına desteklerini dile getirerek,  her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olduğunu vurguladı.

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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, Tugay Karakaş’ı kabul etti
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