Cumhurbaşkanı Tatar Tüm Sanatçıların Dünya Sanat Günü’nü Kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Sanat Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Komitesi ile gerçekleştirdiği çevrim içi toplantıda, tüm sanatçıların Dünya Sanat Günü’nü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçmişten gelen kültürün emanetçileri olarak bu topraklarda binlerce yıldır verilen mücadelenin, var olan kültür mirasının taşınmasında, tanıtılmasında ve korunmasında herkese görev düştüğünü belirterek, ülkeyi tüm sanat alanlarında başarı ile temsil eden sanatçıların Dünya Sanat Günü’nü kutladı.

Bu topraklarda yüzyıllar önce yaşayan insanların bıraktığı eserlere sahip çıkmanın, korumanın ve gelecek nesillere taşımanın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yetenekli ve değerli sanatçıların kültürün devamı için yaptıkları çalışmalara ve onların koyacağı katkılara gerek yayınlarla, gerekse çeşitli programlarla sahip çıkmanın, ödüllendirmenin ve teşvik etmenin önemine işaret ederek çalışmaların ileriye taşınması için her türlü desteğin verilmesi gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının kültür zenginliği olan bir halk olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kültür ve sanatın; inanç, bağlılık, çalışkanlık, heyecan ve memleket sevgisiyle bağdaşan bir olay olduğunu ifade etti.

Toplantıda, Kültür ve Sanat Komitesi’nin çalışmaları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, kültürün bir parçası olan yurt dışında yaşayan sanatçıların da ülke tanıtımına yaptıkları katkılara dikkat çekti.

Çevrim içi toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Prof. Dr. Tülen Saner, Komite Üyeleri, Doç. Dr. Serkan İlseven, Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Laden İnce, Bülent Günkut, Abdullah Öztoprak ve Doruk Hastunç katıldı.

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15/04/2021 16:19