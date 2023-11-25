Cumhurbaşkanı Tatar: “Turizm faaliyetleri gelişmeye devam ediyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği’nin (KITSAB) 33’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, genel kurulda yaptığı konuşmada, ekonomik getiri bakımından turizmin ülkenin lokomotif sektörü olduğuna dikkat çekerek, genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, turizm denildiğinde akıllara deniz, güneş, kum geldiğine işaret ederek, ülkenin tarihi ve kültürünün de önemli olduğuna ve farklı turizm modellerinin de ülkede geliştiğine dikkat çekti.

Turizm faaliyetlerinin yürütülmesi için insan kaynağının önemini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, turizm ile bağlantılı birçok yan sektörün de bulunduğunu dile getirdi.

Turizmde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir marka olduğunu ve bilinirliğinin de arttığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, devletin yaptığı tanıtımlar yanında büyük oteller ve diğer turizm işletmelerinin de tanıtım çalışmaları yaptığını kaydetti.

Turizmde yapılan yatırımların küçümsenemeyeceğini ve istikrarın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “İstikrar; barış, huzur ve güvendir. Bunlar turizme hizmet ediyor. Dünyanın birçok ülkesinde bu konularda sorunlar yaşanmaktadır. Kıbrıs adasında 1974 yılından beridir barış, huzur ve güven olmasından dolayı turizmde yatırımlar yapılmaktadır ve ülkeye turist gelmektedir” dedi.

Pandemi döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenli bir ülke olduğunun ispatlandığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık sisteminin başarıyla sınavdan geçtiğini ifade etti.

Sağlık turizmi için 45 farklı ülkeden temsilcinin ülkeye geldiğini ve ortak çalışabileceklerini kendisine ilettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, hastanelerin ve sağlık sisteminin gelişmesiyle sağlık turizmi konusunda potansiyelin ortaya çıktığını kaydetti.

Turizmde bazı sıkıntıların olabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Hiçbir zaman karamsar olmadım. Ülkede turizm potansiyeli ve yetişmiş elemanlar var. Turizme bağlı farklı sektörlerde, insan kaynağımız var. Sıkıntıları aşacağız” diye konuştu.

Turizmde Kıbrıs Rum tarafının yaptığı engellemeleri kınadığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’ta bir antlaşma isteniyorsa, Kuzey’de komşuları olduğunu kabul edecekler” ifadelerini kullandı.

Otellerdeki konaklamaların yanında konaklamaların evlerde gerçekleştiği eko turizm faaliyetlerinin de yapıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, devletin bu faaliyetleri kayıt altına alıp ve vergisini de alması gerektiğine vurgu yaptı.

Küresel iklim krizini de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, arıtma ve çevre konusunda devletin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirip, doğal zenginlikleri koruyup, gelecek nesillere güzelliklerin aktarılması gerektiğini kaydetti.

Ercan Havaalanı’nın yeni terminal binası ve pistinin faaliyete geçmesiyle ülkeye daha çok turist ve büyük uçakların geleceğini ve uçak biletlerinin fiyatlarının da düşeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Pandemi öncesi ülkeye gelen turist sayısının yakalandığını, turist sayısının 2 buçuk milyonun ve konaklama süresinin 5 güne yükseltilmesinin önemini vurguladı.