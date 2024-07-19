Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği tarafından düzenlenen Mevlid-i Şerif’e katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği tarafından Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit olan ve ilerleyen yıllarda ahirete göç etmiş gaziler için düzenlenen Mevlid-i Şerif’e katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin desteğiyle iki devletin işbirliğine dayalı bir çözüm siyasetinin yürütüldüğünü belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin antlaşmanın bir parçası olacağına dikkat çekti.

Federal temelde çözümle Avrupa Birliği içinde yer almayan Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığının sona ereceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının bir devlet olarak hareket edip, Türk tarafını cemaat olarak görerek, Kıbrıs Türkü’nü asimile etmek istediklerini ifade etti.

Kıbrıs Türkü’ne sinsi planlar dayatılıp, ambargolarla diz çökertip, zorlama bir antlaşmanın dayatıldığını anlatan Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen, iki devletli çözüm siyasetini destekleyen tezkerenin ellerini güçlendirdiğine vurgu yaptı.

Kıbrıs Barış Harekatı’nda hayatlarını ortaya koyan Kıbrıs Gazileri ile 50 yıl sonra bir arada olmanın gururunu yaşadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, şehitlere rahmet diledi, gazileri minnetle andı.

Tatar, harekata karşı 11 yıl adada mevzilenmiş ve silahlanmış Rumlar’a ve Yunanistan’a rağmen Mehmetçiklerin, Mücahitlerin desteğiyle harekatın başarıyla gerçekleştirildiğini ve destan yazdığını aktardı.

Kıbrıs Türkü’nün kendi geleceğini tayin etme hakkıyla Kıbrıs’ın Kuzeyi’nde bir Türk devletine sahip olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Mavi ve Gök Vatanda hakimiyet sürdüğünü kaydetti.

Kıbrıs’ın 50 yıl öncesine göre jeo stratejik ve jeopolitik öneminin arttığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası faktörlerin öneminin artmasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türk-Yunan dengesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de Libya Antlaşması ile oluşturulan koridorda, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve milli çıkarları açısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değerinin arttığını dile getirdi.

Kıbrıs Türkleri’nin arkasında 85 milyon Türkiye vatandaşı, onların arkasında ise 200 milyon Türk Dünyası olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs dışında dünyanın birçok ülkesinde yaşayan Kıbrıs Türkleri’nin de yüreğinin vatanı için attığına dikkat çekti.

Günlük sıkıntıların olabileceğini ancak esas olanın milli değerler, kültür ve geleneklerle Kıbrıs’ta var olabilmeyi sürdürmenin olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar; maneviyat, şeref, haysiyet ve onurla yaşamanın önemine işaret etti.

Bu değerlerin bazı kesimler için bir anlam teşkil etmediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik vaatlerle Kıbrıs Türkü’nü tehlikelere sürükleyecek, Türkiye ile bağların kopartılacağı ve başka insanların insafına bırakılacağı bir anlayışa karşı olduklarını kaydetti.

Geleceğe yürürken geçmişin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Tatar, “Geçmişini unutan milletler, yok olmaya mahkumdur. Türkiye’nin yanımızda olması bir şans ve ayrıcalıktır” dedi.