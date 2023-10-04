Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’ni ziyaret etti.

Birlik Başkanı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile diğer yetkililerin karşıladığı Tatar, burada konuşma da yaptı.

Ziyaretinden dolayı Tatar’a teşekkür eden Köse, birlik olarak tüm güçleriyle Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar da, burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, onursal başkan olarak kendisini davet etmelerinden dolayı teşekkür etti.

KKTC devletine verilen öneme teşekkür eden ve KKTC’nin tanıtılması konusunda verilen desteğin çok anlamlı olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının dünyada, artık devletiyle kabul görmesinin hakkı olduğunu vurguladı.

İki devletli, milli ve yeni siyasetin bundan sonraki süreçte Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye’nin güvenliği için büyük önem taşıdığını ifade eden Tatar, milli mücadele yıllarını anlattı, yeni siyasete tam destek veren, BM’de Kıbrıs Türk halkının sesi olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür etti.

KKTC’nin gelişmesi için yeni siyasete verilen desteğin önem arz ettiğini ifade eden Tatar, Doğu Akdeniz’de Türk milletinin devamı için mücadeleyi sürdürdüklerini anlattı.

Tatar, birliğin üreteceği projelerin, KKTC, Türkiye ve Türk devletleri için başarılı olmasını da temenni etti.

Konuşmaların ardından hediye takdiminde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın ziyaretine KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da eşlik etti