Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dünyası şiir ödülünü kazanan Öksüzoğlu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Dünyası şiir ödülünü kazanan Oktay Öksüzoğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar kabulde yaptığı konuşmada, yıllardır Kıbrıs Türkü’nün mücadelesini eserlerinde yansıtan Oktay Öksüzoğlu’nu şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına tebrik etti.

Kıbrıs’ta varılacak bir antlaşmanın iki devletin iş birliğiyle olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yeni milli siyasetin zeminini Kıbrıs Türk Kültürü ve milli değerlerin oluşturduğuna dikkat çekti.

Alınan ödülün Kıbrıs Türkü’nün kendi kimliğiyle neleri başardığının göstergesi olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu ödül aynı zamanda halkımıza da verilen bir ödül. Azerbaycan’da aldığınız ödülü getirmeniz ve oradan verilen mesajı benimle paylaşmanız çok anlamlı” dedi.

Oktay Öksüzoğlu da konuşmasında, Kıbrıs’ta federasyon temelinde çözüm siyasetinden vazgeçip, iki ayrı devletin iş birliğiyle çözüm siyasetine geçilmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, Kıbrıs Türkü’nün verdiği mücadeleyi şiirlerde, şarkılarda ve resimlerde yaşatmak için uğraş verdiklerini söyledi.

Bakü’de 26 Eylül’de gerçekleşen ödül töreni vesilesiyle bulunduğu Azerbaycan’da Kıbrıs Türkü’nün verdiği mücadeleleri anlatma fırsatı bulduğunu dile getiren Öksüzoğlu, “Türk dünyasının önemli halklarından biriyiz. Kıbrıs’ta Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle verdiğimiz mücadelemiz, Türk dünyasına umut oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak ve gün gelecek Türk dünyasının göz bebeği olacak” ifadelerini kullandı.

Öksüzoğlu, Türk Dil Kurumu, Türk Devletleri Teşkilatı ve Azerbaycan Millî İlimler Akademisi’nin iş birliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş yıldönümü ve Azerbaycan devlet başkanlarından Haydar Aliyev’in doğumunun 100. yılı anısına Azerbaycan’da düzenlenen “Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat (Şiir) Ödülleri” çerçevesinde ödüle layık görülmüştü.