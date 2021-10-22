Cumhurbaşkanı Tatar Türk Konseyi Medya Forumu’na Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da düzenlenen “Türk Konseyi Medya Forumu” açılışına katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen forum, “Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek” temasıyla gerçekleştirilecek ve 3 gün sürecek.

Türk Konseyi Medya Forumu’nda, KKTC de temsil ediliyor. Foruma, KKTC’yi temsilen BRTK, TAK, Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi ve özel medya temsilcileri katılıyor.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, forumun açılışında yaptığı konuşmada, bu güzel etkinliğe KKTC Cumhurbaşkanı olarak davet edilmesi ve Kıbrıs Türk halkının sesini ve mesajını burada Türklük dünyası medya temsilcileriyle paylaşması için verilen fırsata teşekkür etti.

Tatar, Karabağ zaferinden dolayı Azerbaycan’ı kutladı, “Onların zaferi bizim zaferimizdir” dedi.

Ankara’da dün akşam ödül töreninde Azerbaycanlı bir şehit annesine ödül verdiğini ve burada Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yıllarına gittiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yıllarında verdiği mücadeleyi anlattı.

Türk varlığının bu coğrafyada sürdürülmesi için güçlü ve bir olmak gerektiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının, Türk ulusunun Doğu Akdeniz’deki temsilcisi olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ın geçmişini ve tarihini anlatan Tatar, Kıbrıs’ta barışın sürmesini, bir anlaşmaya varılmasını istediklerini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının yıllar içinde, son dönemde de pandemiye rağmen Türkiye’nin desteğiyle geliştiğini ve geleceğe özgüvenle bakabildiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta artık federal yapıda bir ortaklık cumhuriyeti değil, iki devlet temelinde, Kıbrıs Türk halkının egemenliği ve Türkiye’nin garantörlüğünün devamını içeren bir anlaşma istediklerini söyledi.

Yürüttükleri davanın, mücadelenin hem Kıbrıs Türk halkının hem de Türklük dünyasının bir mücadelesi olduğunu vurgulayan Tatar, Türklük dünyasının bu tip organizasyonlarla birlik beraberliğinin gelişeceğine inanç belirtti, KKTC’nin de bu organizasyonun saygın ve önemli bir parçası olacağını kaydetti.

Tatar, bu güzel etkinliğin hayırlara vesile olmasını da diledi, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’a teşekkür etti.

Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu’nda da yer aldığını ifade eden Tatar, bu tip organizasyonların Türk dünyanın yakınlaşması, güçlenmesi, birlik olması için önemli olduğunu vurguladı.

Forumun açılış konuşmalarını, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev yaptı.

Forumun açılışında ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev de hitap etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, forumun açılışında katılımcılara video mesaj yöntemiyle hitap etti.

Foruma, Türk Konseyi üye ülkeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile gözlemci üye statüsündeki Macaristan'ın yanı sıra Türkmenistan ve KKTC'den medya kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, kamu kurumlarından üst düzey yetkililer, sosyal medya fenomenleri ve iletişim fakültesi öğrencileri olmak üzere 350'nin üzerinde katılımcı iştirak ediyor.

Forumda, Türk dünyasında medya, dizi ve film sektöründe geliştirilebilecek iş birlikleri ile sosyal medya ve dezenformasyonla ortak mücadele konuları ele alınacak.

Türk dünyası birliğinin geçmişine, ortak dil ve kültürüne vurgu yapılacak forum kapsamında düzenlenecek "Türk Dünyasının Yeni Uluğ̆ Bey'leri, Ali Şir Nevai'leri, Ahmet Yesevi'leri" çalıştayı ve "Geleceği Birlikte Kurgulamak" panelinde, Türk dünyası gençlerine birlik bilincinin aktarılması ve ortak vizyon farkındalığının oluşturulması hedefleniyor.



Haber: Emir Ertorun - TAK

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22/10/2021 11:56