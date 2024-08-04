Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Milli Atıcı Yusuf Dikeç’i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in elde ettiği başarıdan duyduğu mutluluğu ifade ederek, kendisini tebrik etti ve başarısının devamını diledi.