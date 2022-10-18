Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran ve beraberindekileri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde, her alanda halkın yanında olarak, devletin elini uzatabilmesinin devletin bütünlüğü bakımından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Tatar, Bartın’da meydana gelen maden ocağı patlamasından dolayı KKTC olarak büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifalar ve acılı ailelere başsağlığı diledi.

Acılı ailelerin yaralarının sarılması konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ve sivil toplum örgütlerinin hassasiyetle ortaya koyduğu çalışma ile eylem planının önemine değinen Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin geldiği aşamada sosyal devlet anlayışı ile yönetilmekte olduğunu görüyoruz” dedi.

İhtiyaçlı kişilere devlet elinin uzatılmasının yasal düzenlemelerle hayata geçirilmesi yönünde Türkiye Cumhuriyeti’nde yürütülen çalışmaları takdirle takip ettiklerini ifade eden Tatar, KKTC ile iş birliği içinde yürütülen çalışmalardan ve karşılıklı ilişkilerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ekonomi, çevre, sosyal adalet gibi kavramlarla devletin kendi potansiyelini ortaya koyabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, aile bütünlüğü, aile yapısı, engelli bireyler ve ihtiyaçlı kişilere yönelik devletin dokunuşunun önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de bu konulardaki çalışmaların belli bir noktaya getirilerek yürütülmeye devam ettiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde de aile ve sosyal hizmetler hususunda çalışmaların yer aldığını ve Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile istişare içinde çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde gerçekleşen geniş katılımlı Aile Çalıştayı’na da atıfta bulunan Tatar, KKTC’de oluşmasını hedefledikleri politikayla engelli bireylerin insan haklarını ve temel özgürlüklerini tam ve diğer bireylerle eşit şekilde kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını sağlamayı öngördüklerini belirtti.

Tatar, sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı’nda kurulan Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi’nin yürütmekte olduğu çalışmalara değindi.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen Erişilebilirlik Semineri’ne de atıfta bulunarak BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nde yer alan erişilebilirlik konusunda kamu, kurum ve kuruluşların katılımı ile yapılan seminerde olumlu geri bildirimler alınmaya başlandığını söyledi.

İşitme engellilerin acil durumlarda sağlık hizmeti almalarını sağlayacak bir sistemin kurulmasına yönelik çalışmaların da başlatıldığını belirten Tatar, engelli bireylerin sağlık değerlendirme kurul raporlarının, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği halinde uluslararası sınıflandırmalar da dikkate alınarak ve tüm kurumlara tek elden ulaştırılması yönünde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Özel eğitime ihtiyacı olan özel gereksinimli bireylerin yasa çalışmalarına destek sağlanarak yasanın geçmesinin sağlandığını dile getiren Tatar, özel eğitim veren özel eğitim okullarında eğitim gören çocuklardan oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu ile özel eğitim alan çocuklara müzikte fırsat eşitliği yaratıldığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, YÖDAK ile yapılan iş birliği neticesinde; yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanmasını ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemelerin yapılmasına başlandığını da belirtti.

Her alanda halkın yanında olarak devletin elini uzatabilmesinin devletin bütünlüğü bakımından önemine dikkat çeken Tatar, Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşadığı zorluklara ve verdiği mücadeleye değindi.

Sosyal devlet anlayışının bu mücadeleyle geliştiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran ise konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldiğini söyleyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin geldiği noktayı daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade etti. KKTC’de bilgi ve deneyim paylaşımı yaptıklarını dile getiren Rıdvan Duran dezavantajlı gruplar için çalışmaları en iyi şekilde yürütmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

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18/10/2022 15:22