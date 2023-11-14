Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin 40. yılı kutlamaları nedeniyle KKTC’de bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelenin devlet kurarak taçlandığını belirterek, günümüzde dünyada yaşanan olumsuzlukların benzerlerini yaşayan bir halk olarak asla Türkiye’nin garantörlüğünden ve Türk askerinin varlığından vazgeçilemeyeceğini vurguladı.

Rum tarafının zihniyetinin Kıbrıs Türklerine izolasyonların sürmesi ve birtakım ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalmamız, federal çatı altında bir anlaşma ile Türkiye’nin adadan uzaklaştırılmasını sağlamak yönünde olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle konuştu:

“1974 öncesine döneceğimiz bir durumu asla kabul etmeyeceğiz. Bir antlaşma ancak iki devletin iş birliği ile olabilir. Güney’deki Rum devletinin egemenliği gibi bizim de egemenliğimizin kabul görmesi gerekmektedir. Rum devleti ne kadar meşru ise biz de o kadar meşruyuz.”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın farklı platformlarda bu siyasete destek verdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de yapılan yatırımların en güneydeki Türk devleti olarak kapsamlı gelişmelerin önünü açtığını söyledi.

Milli değerlerin geleceğe taşınması için iş birliğinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin çalışmalarını takdir ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’deki tüm şehit ailelerine, malul gazilere hürmetlerini iletti.