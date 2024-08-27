Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye İş Bankası’nın 100. kuruluş yıldönümü etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Esin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla kurulan Türkiye İş Bankası’nın İstanbul’da gerçekleştirilen 100. kuruluş yıldönümü etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Tersane İstanbul’da yer alan etkinlikte, dijital tarih akışı eşliğinde, çok sayıda sanatçının katılımıyla yapılan "100 Yılın Konseri" dinledi, dronlarla gökyüzünde tasvir edilen Atatürk, Türkiye haritası eşliğinde İş Bankası, İş Bankası kumbarası ve 100. yılı sembolize eden görselleri izledi.