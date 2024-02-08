Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yücel Kazancıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgenin güçlü devleti olarak adım adım daha büyük başarılara ulaşacağına inanç belirterek, her alanda büyük başarılara imza atabilecek potansiyele sahip olan Türkiye’nin başarılarının ülkeye de olumlu yansımaları olacağını kaydetti.

Doğu Akdeniz’in en güneyindeki bir Türk devleti olarak KKTC’nin daha da güçlenmesi için uğraş verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Kamu-Sen’in milli davaya sahip çıkarak her zaman Kıbrıs Türkü’nün haklı davasının yanında olmaları dolayısıyla teşekkür etti.

İki devlet temelinde bir antlaşmanın ancak Kıbrıs Adası’ndaki gerçeklere bağlı olarak adil ve sürdürülebilir bir antlaşmanın olabileceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türk askerinin adadaki varlığının caydırıcı güç olarak önemine, Türk-Yunan dengesinin korunmasının gerekliliğini dile getirdi.

60 yıldır Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönettiğini, 60 yıl sonra başka bir oluşuma yama edilmenin ise asla kabul edilebilir olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ayrı bir halk olarak Kıbrıs Türk halkının uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan müktesep haklarından vazgeçmeyeceğini, egemen eşitlik ve uluslararası eşit statü tescili ile ancak kapsamlı müzakere masasına geçilebileceğini uluslararası camiada paylaşmaya devam ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam destek verdiği bu siyasetten geri adım atmayacaklarını sözlerine ekledi.

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yücel Kazancıoğlu da, Antalya’da gerçekleşen Başkanlar Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılması dolayısıyla teşekkür ziyaret yaptıklarını ifade ederek, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’nin de selamlarını iletti ve Kıbrıs milli davasına desteklerini yineledi.