Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Maarif Vakfı yetkililerini kabul etti

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13/08/2024

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Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Maarif Vakfı yetkililerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Maarif Vakfı ülke temsilcisi Abdullah Yılmaz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitim alanındaki temsiliyetin önemine değindi.

Yurt dışında ana dilde eğitim alabilmenin gerekliliğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, bunun çok büyük bir değer olduğunu belirtti. Bu kapsamda Türkiye Maarif Vakfını desteklerinden dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, çalışmalarında başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, maddi olarak bir beklentisi olmayan vakfın, sarf ettiği emek ve elde ettiği başarıların milli hizmet olduğunu belirtti.

Türkiye Maarif Vakfı ülke temsilcisi Abdullah Yılmaz da, çalışmaları hakkında bilgi vererek, evrensel değerleri benimseyen bir vakıf olarak çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizdi.

13/08/2024 19:22
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Maarif Vakfı yetkililerini kabul etti
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