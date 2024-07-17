Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Okçuluk Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız’ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, sürdürülen milli faaliyetlerin gençler için önemli etkileri olduğunu belirtti. Tarihten gelen kültür ve gelenekleri yaşatmak ve milli değerlerin sürdürülmesi için Okçuluk Vakfı’nın çalışmalarının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yılında Okçuluk Vakfı’nı KKTC’de görmekten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “50 yılda çok şeyler başardık. Kıbrıs’ın kuzeyinde bağımsız bir Türk devleti vardır. Anavatan Türkiye’nin büyük desteğiyle egemen eşitlik ve eşit uluslararası temelinde yeni bir siyaset yürütmekteyiz. Kıbrıs’ta iki ayrı devlet vardır. Kuzey’deki Türk devleti en az Güney’deki Rum devleti kadar meşrudur” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümünde KKTC’ye yapacağı ziyareti çok önemsediği ifade ederek, kutlamalara çok sayıda katılım olacağını, bu kutlamalarda da KKTC’nin Türk milleti için önemi ve sürdürülen milli siyasetin ne kadar doğru olduğunu ve bu siyasetten geri adım atmayacakları mesajını tüm dünyaya vereceklerini söyledi.

Okçuluk Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla adaya geldiklerini belirterek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutladı.