Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig karşılaşmasını izledi

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13/01/2024

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Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig karşılaşmasını izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Vakıflar ile Pendik Belediyesi  arasında oynanan Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig karşılaşmasını izledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her iki takım oyuncularına başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’a, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu ve Cumhurbaşkanı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz ile Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler eşlik etti.

13/01/2024 15:43
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig
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