Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig karşılaşmasını izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Vakıflar ile Fenerbahçe Göksel Çelik arasında oynanan Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig karşılaşmasını izledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, engelli bireylerin spor yapmasına imkan sağlanmasının önemine işaret ederek, ülke takımlarından Vakıflar’ın Türkiye Süper Lig’de mücadele ettiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, sporun; mücadele, dostluk ve kardeşlik olduğunu belirterek, hayatta hep mücadele içinde olan engelli bireylerin, bu kez sporda kazanmak için mücadele ettiğini vurguladı.

Engelli bireylerin önündeki engellerin kaldırılması ve spor yapmasına imkan sağlanması için çaba gösterildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu ve Cumhurbaşkanı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz’i yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her iki takım oyuncularına başarılar diledi.