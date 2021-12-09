Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye’nin tüm terör tehditlerini bertaraf edeceğine olan inancım tamdır

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gelen şehit haberinin ardından bir açıklama yaparak "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı başlattığı sınır ötesi harekât olan Kararlılık Harekatı’nın devamı niteliğindeki Pençe-Yıldırım operasyonlarının tüm bu hain saldırılara rağmen başarıyla sonuçlanıp Anavatan Türkiye’nin sınır güvenliğine karşı oluşan tüm terör tehditlerini bertaraf edeceğine olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı'nın açıklaması şöyle:

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, teröristler tarafından yapılan hain saldırı sonucunda üç kahraman Mehmetçik’in şehit olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı başlattığı sınır ötesi harekât olan Kararlılık Harekatı’nın devamı niteliğindeki Pençe-Yıldırım operasyonlarının tüm bu hain saldırılara rağmen başarıyla sonuçlanıp Anavatan Türkiye’nin sınır güvenliğine karşı oluşan tüm terör tehditlerini bertaraf edeceğine olan inancım tamdır.

Büyük üzüntü yaratan bu olayda yaşama gözlerini yuman kahraman şehitlerimizi rahmetle anarken, aziz şehitlerimizin kederli ailelerine ve Türk ulusuna şahsım ve ülkem adına başsağlığı diliyorum.

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09/12/2021 16:22