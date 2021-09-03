Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’ye Gitmek Üzere Ülkeden Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de bazı etkinliklere katılmak üzere ülkeden ayrıldı.

Bu sabah saat 08.00’de Ercan Havalimanı’ndan eşi Sibel Tatar ile birlikte Ankara’ya hareket eden Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve bazı yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, 3-7 Eylül tarihleri arasında Ankara, Konya ve Kütahya’da düzenlenecek etkinliklere davetli olarak katılacak. Tatar, temasları kapsamında, Kıbrıs gazileri ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelecek, Kıbrıs konusuyla ilgili konferans verecek ve panellere katılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’ya varışından sonra Kastamonu’ya hareket edecek ve sel afetinin yaşandığı bölgeyi ziyaret ederek, bölge halkı ile bir araya gelecek.

Yarın Ankara’da Türkiye Barolar Birliği’nin Kıbrıs konulu brifingine katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, burada Kıbrıs konusuyla ilgili açıklamalarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı, 5 Eylül Pazar günü ise Kütahya’da düzenlenecek etkinliklere katılacak ve burada sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve işadamları ile bir araya gelecek. Tatar ayrıca, yerel gazeteler ile TV kanallarına Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, 6 Eylül Pazartesi günü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü’nün Adadaki Varoluş Mücadelesi” konulu konferans verecek ve Kütahya Kıbrıs gazileri ile bir araya gelecek. Akşehir’deki etkinliklere de katılacak olan Tatar, daha sonra Konya’yı ziyaret edecek. Tatar, Konya’daki temaları çerçevesinde gazetecilerle de bir araya gelerek, Kıbrıs konusuyla ilgili açıklamalarda bulunacak ve düzenlenecek etkinliklere katılacak.

Tatar, 7 Eylül Salı günü Konya’da bulunan İstiklal Harbi Şehitliği’ni ziyaret edecek, Konya Kıbrıs Gazileri ile Konya Ticaret Odası yetkilileriyle bir araya gelecek ve Kıbrıs konusuyla ilgili panele katılacak.

Türkiye’deki temaslarını tamamlamasının ardından Cumhurbaşkanı Tatar, 8 Eylül Çarşamba günü saat 09.50’de ülkeye dönecek.

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03/09/2021 09:30