Cumhurbaşkanı Tatar, UBP’nin 49’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihinde köklü bir geçmişe sahip olan ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın siyasal ifadesi olarak bilinen Ulusal Birlik Partisi'nin 49. kuruluş yıl dönümünü en içten dilekleriyle kutladığını" kaydetti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 49’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

UBP’nin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm isimleri saygıyla selamladığını, hayatını kaybedenleri ise rahmetle andığını belirten Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve dava arkadaşları tarafından 11 Ekim 1975’te kurulan UBP, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenlik mücadelesini devralarak parlamenter sistem ve demokratik yapımız içinde ülkemizin her alanda kalkınmasına öncülük etmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasında kritik roller üstlenen bu değerli parti, bugün de aynı kararlılık ve azimle, kutsal göreve devam etmektedir.

Siyasal yaşamımızda ve milli davamızda temel taşı olan UBP, bugün de bu görevlerini başarıyla sürdürmektedir.

Büyük bir onurla genel başkanlığını yaptığım UBP’nin ayrıca kurduğu hükümetlerinde milletvekili, bakan ve başbakan olarak görev yaptım.

Beni Cumhurbaşkanlığı’na aday gösterip halkımızın takdiri ile Cumhurbaşkanı seçilmemde büyük katkısı olan bu onurlu partinin nice yıllar boyunca başarılarını sürdürmesini gönülden temenni ediyorum.”