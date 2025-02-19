Cumhurbaşkanı Tatar, UID Başkanı Şanverdi ve heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) KKTC Bölge Başkanı Fadıl Şanverdi ve heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar heyeti kabul etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, uluslararası bağlantıları olan Uluslararası Demokratlar Birliği’nin KKTC’nin adının duyulması ve temsiliyeti bakımından önemine işaret etti.

Açıklamada, uluslararası bağlantıların ekonomik birtakım başarıları olacağına inanç belirten Tatar, yeni görevinde Fadıl Şanverdi’ye başarılar diledi ve tüm Birlik üyelerine KKTC’den saygılarını ilettiği belirtildi.

-Şanverdi, UİD’in 32 ülke ve 57 bölgede temsiliyeti olduğunu söyledi

Uluslararası Demokratlar Birliği KKTC Bölge Başkanı Fadıl Şanverdi de UİD’in 32 ülke ve 57 bölgede temsiliyeti olan uluslararası bir kurum olduğunu belirterek, KKTC’nin tanıtılması konusunda ve Kıbrıs davasına yönelik Türk diasporasının yürüteceği çalışmaların önemine vurgu yaptı. Şanverdi ayrıca, Birliğin projeleri hakkında da bilgi verdi.