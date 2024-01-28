Cumhurbaşkanı Tatar: Ülkemizin kalkınması ve tanıtılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkenin gelişmesi ve tanıtılması için çalışmaların sürüdürülmesi gerektiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karadeniz Kültür Derneği tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Hamsi Festivali’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlıpından yapılan açıklamaya göre, Tatar, Hamsi Festivali’nde yaptığı konuşmada, orada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, geçen hafta bulunduğu Trabzon’daki Karadenizli hemşerilerinden Kıbrıs’a selamlarını getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan, ardından da ülkeye yerleşen Karadenizliler olduğuna işaret ederek, harekatın bu yıl 50’nci yılının kutlanacağını hatırlattı.

Geçen yıllar içersinde Karadenizlilerle kaynaşma ve dayanışma yaşandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ın kültürel zenginliğine zenginlik kattıklarını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak ve Doğu Akdeniz’deki Türk devletini yaşatmanın bir görev olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin kalkınması için beraber hareket edildiğini, Türkiye’nin katlılarıyla başta İskele bölgesi olmak üzere ülkenin gelişimine devam edildiğine işaret etti.

Kıbrıs’ta barış, huzur ve güven içinde özgürce yaşamaya devam etmek istediklerini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin gelişmesi ve tanıtılması için çalışmaların sürüdürülmesi gerektiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, milli ve manevi değerlere sahip çıkılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Karadeniz Kültür Derneği’nin yaptığı çalışmaları selamlayan Cumhurbaşkanı Tatar, dernek başkanı Murat Civelek olmak üzere bügüne kadar yönetimde görev alan tüm üyelere teşekkür etti.