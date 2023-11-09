Cumhurbaşkanı Tatar ülkeye döndü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özbekistan temaslarını tamamlayarak, ülkeye döndü.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yer alan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirve Toplantısı’na katılan Tatar, zirve toplantısının ardından 10 Kasım Büyük Önder Atatürk’ü Anma Töreni’ne katılmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağıyla Ankara’ya döndü. Tatar, Ankara’dan da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel uçağıyla ülkeye geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkeye döndükten sonra Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.

Tatar, Taşkent’te KKTC’nin gözlemci üye olarak yer aldığı EİT toplantısına katıldıklarını ve orada çeşitli temas ve görüşmeler yaptığını belirtti.

Görüşmelerde, muhataplarına KKTC ile özellikle turizm ve eğitimde fırsatları nasıl değerlendirebilecekleri konusunu ele aldıklarını ifade eden Tatar, bunun yanında inşaat ve tarım sektörlerinde de neler yapılabileceğinin ele alındığını söyledi.

EİT’i oluşturan ülkelerin 500 milyondan fazla bir nüfusa sahip olduğunu ve bu çerçevede ekonomik işbirliklerinin öngörüldüğünü belirten Tatar, toplantı vesilesiyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için buldukları görüşme fırsatlarını değerlendirdiklerini anlattı.

KKTC üniversitelerden mezun olan kişileri de orada üst düzey mevkilerde görmekten memnun olduklarını da ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da yakın ilgi ve desteğinden dolayı teşekkür etti.

Erdoğan ve ekibinin yakın ilgisi ve öneminin, kendilerine destek olduğunu ifade eden Tatar, Erdoğan’ın, EİT toplantısında yaptığı konuşmada, gözlemci üye KKTC’nin haksız ambargolara karşı yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladığını hatırlattı ve her zaman olduğu gibi KKTC’ye destek verdiğini söyledi.

EİT toplantısı çerçevesinde Pakistan Başbakanı ile görüştüğünü, Kıbrıs meselesi üzerine değerlendirme yaptıklarını belirten Tatar, Pakistan Başbakanı’nın, kardeş bir ülke olarak KKTC’nin yanında olduğunu söylediğini kaydetti.

EİT Genel Sekreteri ile de görüştüğünü ve KKTC’nin hassasiyetini dile getirdiğini ifade eden Tatar, bugün temasların tamamlanmasının ardından da 10 Kasım törenine katılmak amacıyla Erdoğan’ın özel uçağıyla Ankara’ya oradan da yine özel uçakla ülkeye döndüğünü söyledi.

Tatar, temaslarını takip eden TAK ile BRT’ye de teşekkür etti.