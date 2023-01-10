Cumhurbaşkanı Tatar, Ünal Çağıner için başsağlığı mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ünal Çağıner'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Ünal Çağıner'in ülke turizmin öncü isimlerinden olduğunu vurguladı. Tatar, Çağıner'in vizyonu ve yaratıcılığı ile yarattığı eserlerin KKTC'nin en önemli ulusal marka ve değerleri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mesajı şöyle: "Ünal Çağıner abimizi kaybetmenin çok büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Ülke turizmimizin öncülerinden, vizyonu ve yaratıcılığı ile yarattığı eserler şimdi KKTC’nin en önemli ulusal marka ve değerleridir. Son nefesine kadar üretimden bahseden, ülkenin geleceğine güven duygusu ile yeni yatırımlar tavsiye eden gerçek vatanperver Ünal Çağıner abimizi çok özleyeceğiz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve turizm camiasına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun. Nurlar içinde uyusun."

Bu habere tepkiniz:



10/01/2023 09:49