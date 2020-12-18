Cumhurbaşkanı Tatar Üstügen’in Vefatı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nda iz bırakan komutanlardan Haluk Üstügen’in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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18/12/2020

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Cumhurbaşkanı Tatar Üstügen’in Vefatı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nda iz bırakan komutanlardan Haluk Üstügen’in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tatar mesajında, “Kıbrıs Barış Harekatı kahramanlarından, Beşparmak dağlarında kahramanlıklar yaratarak Barış Harekatına iz bırakan kahraman komutanımız Haluk Üstügen hakkın rahmetine yürümüştür. Ailesinin, sevenlerinin ve milletimizin başı sağolsun. Seni unutmayacağız kahraman komutanım. Mekanın cennet olsun” ifadelerini kullandı.

18/12/2020 10:17
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, Üstügen, Haluk Üstügen
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