Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi himayelerinde iftar yemeği verildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın himayelerinde, Cumhuriyet Meclisi İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi üyeleri, Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla dün akşam Cumhurbaşkanlığı’nda iftar yemeği verildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, iftar yemeğinde, özel gereksinimli bireylere erken yaşta ve ara verilmeksizin eğitim alabilme hakkının sağlanmasına öncülük edecek olan Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı ile ilgili fikir alış verişinde bulunularak tasarının Meclis Genel Kurulu’nda ivedilikle yasalaşması için atılması gereken adımlar ele alındı.

ENGELLİLER KOMİTESİ

Göreve geldiği günden itibaren özel gereksinime muhtaç bireylerin önündeki engelleri ortadan kaldıracak koşulları yaratacak adımların atılması için gerekli inisiyatifi aldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyon ve destek hizmetlerini geliştirerek bu bireylerle yeterli sosyal koruma sağlayacak, kapsayıcı politika ve program oluşturacak, var olan yasaları yürürlüğe koyacak, bütün ilgili paydaşlara-hükümete, sivil toplum örgütlerine ve engelli insanların örgütlerine atılacak adımları önermek için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Engelliler Komitesi’ni kurduğunun altını çizdi.

Tatar, eğitimde fırsat eşitliği yaratılarak, özel gereksinimli bireylerin her türlü eğitim haklarının güvence altına alınmasının önemine dikkat çekerek, kapsamlı yasal dayanak ve devamında gelecek güçlü kurumsal yapılanmaların bu bağlamda yaşam bulmasının gerekliliğine dikkat çekti.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda bahse konu tasarının ivedilikle yasalaşması için ilgili paydaşların bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, tasarının Meclis Genel Kurulu’nda, onaylanmasıyla, 17/1986 sayılı Milli Eğitim Yasası temel alınarak oluşturulan tüzük ve genelgelerle yürütülen özel eğitime muhtaç bireylerin eğitim ve öğretimlerinin, günün koşullarına uygun; bütünleştirici, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir anlayışla çağın gereksinimlerini karşılayacağına vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler tarafından 2006 yılında kabul edilen Engelli Hakları Sözleşemesi’nin, 27 Temmuz 2010’da KKTC’de de yürürlüğe girdiğini belirten Tatar, Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı’nın Meclis Genel Kurulu’nda geçmesiyle, tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanması arzu edilen engelli yurttaşların arzu edilen eğitim ortamına ulaşabileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen iftar yemeğine Cumhuriyet Meclisi İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Jale Refik Rogers, komite üyeleri Özdemir Berova, Aytaç Çaluda, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ, Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Prof. Dr. Tülen Saner, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, KKTC Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri katıldı.

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11/05/2021 18:20