Tatar ve eşi Sibel Tatar, Bakü’deki 'Fotoğraf ve Geleneksel Kıyafetler Sergisi' açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kültür ve Tanıtım Günleri” çerçevesinde dün düzenlenen “Fotoğraf ve Geleneksel Kıyafetler Sergisi”nin açılışına katılarak, sergiyi gezdi ve misafirlerle sohbet etti.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın yanı sıra Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı ile KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ve çok sayıda kişi katıldı.

Saygı duruşu ve milli marşların okunmasıyla başlayan etkinlik, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açılış konuşmasıyla devam etti. Kırgızistan’da düzenlenen 3.Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali’nde birinci olan Kıbrıslı Türk sanatçı Begüm Tekakpınar’ın müzik dinletisinin de yer aldığı etkinlikte, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu halk dansları gösterisi sundu.

The Landmark Hotel’de yer alan sergide, KKTC’den getirilen Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan geleneksel kıyafetler ve Kıbrıslı Türk fotoğrafçılara ait 31’inci Devlet Fotoğraf Yarışması’nda ödül alan ve gösterime sunulan farklı kategorilerdeki 89 fotoğraf sergilendi.

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Cumhurbaşkanı Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Bakü’de tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü kaydetti. Aliyev ile Azerbaycan ziyaretinin anlamını ve kendileri için ne ifade ettiğini konuştuklarını dile getiren Tatar, “Hepinize selamları vardır” dedi. Tatar, KKTC devleti olarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte dost ve kardeş ülke Azerbaycan ve diğer Türk devletleriyle ilişkilerini geliştirmek için olağanüstü bir çaba sarf ettiklerini belirtti.

Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizleri azınlık durumuna düşürmeye çalışan zihniyete karşı bizim soylu mücadelemizin temelinde kültürümüz vardır” dedi. Sanatçılarla gurur duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, güçlü bir heyet olarak Azerbaycan’da olduklarını, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e de söylediğini kaydetti.

Fotoğraf sergisinin Kıbrıs’ın güzelliklerini resmettiğini dile getiren Tatar, bazı fotoğrafların ise Kıbrıs tarihini yansıttığını anlattı.

“Bizim için en büyük zafer 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı” diyen Tatar, Mehmetçiğin adaya çıkışı, Mehmetçikle, Mücahitlerin birlikte verdiği mücadelenin fotoğrafları olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Fotoğrafçı Hasan Bağlar’ın, Kıbrıs’taki kelebek çeşitlerini fotoğrafladığına da dikkat çekti.

Kıbrıs Türkü’nün güçlü bir halk olduğunu vurgulayan Tatar, “Her yerde varız, var olmaya devam edeceğiz ve başaracağız” dedi.