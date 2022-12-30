Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı personelinin yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar’la birlikte, Cumhurbaşkanlığı personelinin ve Cumhurbaşkanlığı’nda görev yapan polislerin yeni yılını kutladı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen kutlama etkinliğinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı personeline yeni yıl dolayısıyla hediye vererek aileleriyle sağlık ve huzur dolu bir yıl geçirmelerini temenni etti.

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30/12/2022 13:23