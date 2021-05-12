Cumhurbaşkanı Tatar ve Eşi Sibel Tatar Cumhurbaşkanlığı Personeliyle Bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar’la birlikte, pandemi koşullarına uygun bir şekilde Cumhurbaşkanlığı bahçesinde, Cumhurbaşkanlığı personeliyle bayramlaştı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki tüm çalışanların, halka ve devlete hizmet için özveriyle yürüttüğü çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmasının devamında aile mevhumunun önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, tüm personele aileleri ile birlikte huzurlu ve sağlık dolu bir yaşam dileyerek, bayramlarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle, tüm personelin bayram süresince Covid-19 tedbirlerine riayet etmelerini de istedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da, tüm Cumhurbaşkanlığı personelinin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, sağlık ve huzur dolu bir yaşam dileğinde bulundu.

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12/05/2021 16:47