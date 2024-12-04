Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar, Engelliler Spor Federasyonu Dayanışma Gecesi’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Engelliler Spor Federasyonu’nun düzenlediği dayanışma gecesine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, “Engellilerimiz yalnız değildir. Engelleri birlikte aşacağız. Ülkede yaşayan 6 bin engelli bireyin hayatının kolaylaştırılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasının takipçisi olacağız.” dedi.

Tatar, gecede yaptığı konuşmada dayanışma gecesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 25 yıldır engelli bireylerle birlikte çalışma yaptığını kaydederek, Engelliler Spor Federasyonu’nda emeği geçen Mustafa Çelik ve Faruk Taşkınçay’ı rahmetle andı, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı ve Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz’i, Günay Kibrit’i ve diğer emeği geçenleri selamladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurum, kuruluşlarıyla engelli bireylerin yanında olduğunu anlatan Tatar, merhamet ve kardeşlik duygularıyla bir olmak için ortaya irade konulduğunu dile getirdi.

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz’in Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanlığına getirilmesinin ardından 4 yılda önemli işlere imza attığına işaret eden Tatar, yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür etti.

- “Engellilerimiz yalnız değildir. Engelleri birlikte aşacağız”

Yaptığı katkılardan dolayı kurum, kuruluş ve sponsorlara teşekkür eden Tatar, sporda uluslararası müsabakalara katılan tekerlekli basketbol takımına da teşekkürlerini sundu, Fenerbahçe Tekerlekli Basketbol Takımı’nda görev yapan oyuncu İbrahim Yavuz’u tebrik etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engellerin aşılması için ortaya konulan çabadan dolayı katkısı olan herkese de teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Engellilerimiz yalnız değildir. Engelleri birlikte aşacağız. Ülkede yaşayan 6 bin engelli bireyin hayatının kolaylaştırılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasının takipçisi olacağız.” dedi

- Sibel Tatar: “Amacımız engelli bireylerin eşit sosyal haklardan faydalanması”

Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da konuşmasında, 16 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 1. Engelli Hakları Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi ve kitapçığının Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan etkinlikte ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşıldığını söyledi.

Amaçlarının engelli bireylerin diğer bireyler gibi eşit sosyal haklardan faydalanmasının sağlanması olduğunu dile getiren Sibel Tatar, yapılan Çalıştay’la birlikte erişebilirlik, ulaşabilirlik ve yasal haklar konusunda engelli bireylerin yanlarında olduğunu hissettirmek istediklerini vurguladı.

Engellilerin her aşamada yanlarında bulunmak istediklerini ifade eden Sibel Tatar, “Bu ülke hepimizin. Hepimiz birbirimize saygı göstererek ve engelli bireylere değer vererek, önlerindeki engelleri aşmalarında ve sorunlarını ortadan kaldırmasında yanlarında olacağız.” dedi.

Engelliler Spor Federasyonu’na yapılan yardımların sadece bir sempati duyma olmadığını dile getiren Sibel Tatar, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz’in verdiği güvenin sonucu olduğunu kaydetti.

Sibel Tatar, sivil toplum örgütlerinde yaptığı iş ve katkılarla topluma fayda sağlayan kişilere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, yaptığı çalışmalardan dolayı Ahmet Akdeniz’e, katkılarından dolayı sponsorlara ve mücadele eden herkese teşekkür etti.

- Akdeniz: “Desteğinizle engelli bireylerin engelli kaldırılıyor”

Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı ve Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz de yaptığı konuşmada; kurum, kuruluş ve sponsorların desteğiyle engelli bireylerin engellerinin kaldırıldığını söyledi.

Ahmet Akdeniz, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sibel Tatar öncülüğündeki 1. Engelli Hakları Çalıştayı’nın Cumhurbaşkanlığında eylem planı tanıtımının yapıldığını belirterek, tüm engellilerin temsil edildiği bir platform oluşturulduğunu söyledi.

Hedeflerinin Engelliler Dairesi’nin hayata geçirilmesi olduğunu anlatan Ahmet Akdeniz, bu sayede engelliler konusunda daha etkin ve verimli çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Engelliler ile ilgili bugüne kadar çalışma yapanları saygıyla anan Akdeniz, sivil toplum örgütü olarak çalışmalarının süreceğini belirtti, ileride kurumsal bir yapıda çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu.

Engelliye fırsat verildiğinde neler yapılacağını gösteren kader arkadaşlarının düzenlenen dayanışma gecesinde yer aldığını aktaran Akdeniz, ülkeye Türkiye’den önemli spor kulüplerinin geldiğini ve karşılaşma yaptıklarını vurguladı. Firmaların yardımlarıyla ihtiyaçların giderildiğini aktaran Akdeniz, katkıda bulunan sponsorlara teşekkür etti.

Akdeniz konuşmasının devamında, “Bizi istedikleri kadar görmezden gelsinler biz varız. Haksız ambargolar uygulanan ülkemizi Avrupa’da temsil ediyoruz.” dedi.

Gecede Rusya Kıtalararası ve Dünya Şampiyonu, Türkiye Tekerlekli Sandalye Dans Milli Sporcusu Yeliz Güllü gösteri yaptı.