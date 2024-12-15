Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar Yılbaşı Şenliği'ne katıldı

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
15/12/2024

ads
Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar Yılbaşı Şenliği'ne katıldı

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi  Sibel Tatar  Bellapais IW Derneği'nin kadın ve çocuklara destek projeleri kapsamında  düzenlediği geleneksel ‘Yılbaşı Şenliği’ etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Sibel Tatar'ın Kurucu Başkanı olduğu dernek tarafından

Girne Belediyesi Açık Pazarı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, geleneksel yiyecek, içecek ile yerel ürünlerin yer aldığı standlar kuruldu.

 Standları gezen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, esnaf, yerel üretici ve halkla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

 

 

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar Yılbaşı Şenliği’ne katıldı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.