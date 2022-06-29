Cumhurbaşkanı Tatar ve GKK taziye mesajı yayınladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Eybil Efendi’nin vefatı ile ilgili mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın mesajı şöyle; "Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Eybil Efendi’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum.Eybil Efendi gibi devlete büyük hizmetlerde bulunmuş insanlarımızın emekleri her daim hatırlanmalı, onları her zaman yad ederek bıraktıkları mirası yüceltmeliyiz.



Polis teşkilatımız, yetiştirdiği Eybil Efendi gibi insanlar sayesinde bugünlere gelebilmiştir ve onların örnek olduğu genç nesillerle çok daha ileri noktalara erişebilecektir. Kendisine Yüce Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum."

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileriz” denildi.





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29/06/2022 19:00